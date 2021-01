Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Acatis-Experte im Gespräch Trump von Twitter verbannt - Was würde eine schärfere Regulierung für die Tech-Riesen bedeuten? Der Ausschluss des US-Präsidenten von der Kurznachrichten-Plattform hat eine Debatte um Meinungsfreiheit ausgelöst. Was würde eine strengere Regulierung der Tech-Branche für Anleger bedeuten? Fragen an Stefan Riße.