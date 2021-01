NEW YORK, 15. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Zu Beginn des Jahres 2021 enthüllt eine neue Umfrage von The Conference Board die größten Probleme, die Unternehmensleiter im neuen Jahr nachts wachhalten werden. CEOs in den USA machen sich mehr Sorgen über höhere Unternehmenssteuern und zunehmende Regulierung, aber weniger über globale politische Instabilität und Störungen des Welthandels. Und im Vergleich zu ihren globalen Mitbewerbern sind US-CEOs eher bereit, Mitarbeiter an den physischen Arbeitsplatz zurückkehren zu lassen. Auch sehen US-Führungskräfte in der breiten Verfügbarkeit eines Impfstoffs einen „Game Changer" für ihr Unternehmen.