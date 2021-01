Die Konsolidierung nach dem DAX-Jahresstart mit Rekorden setzte nun ein. Bisher erreichte diese "nur" das Februarhoch aus dem Vorjahr und hat noch kleine Gewinne in diesem Handelsjahr bewahrt. Doch wie lange kann der DAX

Unser DAX lag im hinteren Drittel und verbüsste hier ebenfalls Verluste. An drei von fünf Handelstagen gab es ein Minus zu verzeichnen, welches jedoch nur am Freitag etwas dynamischer war. Die runde Marke von 14.000 Punkten wurde jedoch bereits am Montag aufgegeben und konnte zwar zwischenzeitlich noch einmal erobert, aber nicht per Schlusskurs gehalten werden.

Ebenso gab die Wall Street einiges von ihrem Momentum aus den Handelstagen vom Jahreswechsel auf. Die Amerikaner hielten sich mit Einkäufen im Weihnachtsgeschäft eher zurück. Der Einzelhandel fiel den dritten Monat in Folge und weiterhin schwache Arbeitsmarktdaten wirkte belastend.

Auch das von der Uni Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen sank im Januar auf nun 79,2 Zähler. Insgesamt kein Umfeld, was für ein direktes Investment in Aktien spricht.

Dennoch hielten sich die Märkte übergeordnet gut und fielen erst am Freitag deutlicher zurück. Hierbei halfen auch die ersten Quartalszahlen nicht. Sie waren sogar besser als erwartet ausgefallen. Dennoch sanken am Freitag die Aktien der US-Banken JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo deutlich. Im Vorfeld war dieser Gewinn augenscheinlich eingepreist.

Der DAX kam damit auf ein Wochenminus von 1,9 Prozent und weißt nur noch ein sehr geringes Jahresplus aus. Die einzelnen Handelstage sind hier skizziert:

Im Chartbild sieht man nach dem Rekordhoch bei 14.131 Punkten nun eine deutliche Konsolidierung, die sich mit dem Freitag beschleunigte:

Übergeordnet sind wir damit wieder recht genau an den ehemaligen Rekordhochs aus Februar 2020 gelandet:

Wie weit kann diese Konsolidierung andauern?

Es bleibt gefährlich bei einem Unterschreiten der Februar-Hochs 2020. Mit dem verlängerten Lockdown, weiter hohen Infektionszahlen und einem Warten auf das US-Stimulus-Paket sind die Märkte eher anfällig für weitere Gewinnmitnahmen. Immerhin sind in vielen Aktien und auch Indizes im vergangenen Jahr deutliche Gewinne angelaufen. Investoren könnte diese teilweise realisieren und damit in der kommenden Woche für weiteren Druck sorgen.