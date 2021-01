Platin macht derzeit einen starken Eindruck. Auch wenn es noch nicht den erhofften Befreiungsschlag gab, so hebt sich Platin derzeit wohlwollend von den übrigen Edelmetallen ab.

Platin macht derzeit einen starken Eindruck. Auch wenn es noch nicht den erhofften Befreiungsschlag gab, so hebt sich Platin derzeit wohlwollend von den übrigen Edelmetallen ab. Sind das möglicherweise Vorboten eines Favoritenwechsels im Edelmetallbereich?

Rückblick. Zum Abschluss unserer letzten Kommentierung zu Platin hieß es am 21.12. unter anderem „[…] Die Märkte müssen sich nach den Entwicklungen vom Wochenende erst einmal „sortieren“. In Bezug auf Platin sollten Rücksetzer idealerweise auf 950 US-Dollar begrenzt bleiben. Die Zone 910 / 900 US-Dollar würde eine weitere Unterstützung darstellen. Sollte es unter die 900 US-Dollar gehen, wäre allerdings eine Neubewertung unerlässlich. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch über die 1.080 US-Dollar ein frisches Kaufsignal generieren, das Platin durchaus bis in den Bereich von 1.150 US-Dollar führen könnte. Hier liegt ein markanter Hochpunkt aus dem Jahr 2016.“

Schauen wir uns Platin zunächst im 6-Monats-Chart an.

Es wird deutlich, dass sich das Edelmetall in einer durchaus ambivalenten Lage befindet. Auf der einen Seite scheint sich Platin erfolgreich oberhalb von 1.000 US-Dollar etabliert zu haben. Auf der anderen Seite könnte Gefahr von Seiten einer potentiellen Doppeltopformation drohen, die aufgrund der jüngsten Kursentwicklung so langsam Form angenommen hat. Um dieses „Schreckgespenst“ zu vertreiben, bedarf es eines dynamischen Vorstoßes über die Zone um 1.130 US-Dollar. Knapp darüber liegt bei 1.150 / 1.180 US-Dollar bereits der nächste wichtige Widerstand aus dem Jahr 2016.



Kurzum: Solange Platin oberhalb von 1.000 US-Dollar notiert, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Sollte es jedoch darunter gehen, könnte es brenzlig werden. Über kurz oder lang muss Platin allerdings die Weichenstellung auf der Oberseite initiieren, sprich über das Widerstandscluster 1.130 / 1.180 US-Dollar ausbrechen. Um den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten, sollte es nicht unter die 1.000 US-Dollar gehen.