Jetzt erst recht! Krisensichere Investition in Gold

Görlitz (ots) - Die Corona-Pandemie und die damit einhergehende globaleRezession haben ihre Spuren hinterlassen. Im vergangenen Jahr haben deshalbviele ihre finanziellen Polster in Goldanleihen, Sparpläne und physisches Gold investiert. Die neue krisensichere Geldanlage. Doch wie sieht es 2021 aus?Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben vor allem seit April 2020große Teile der Wirtschaft zum Erliegen gebracht. Geschäfte, Hotels undRestaurants mussten infolge der ersten und zweiten Welle schließen,Veranstaltungen wurden abgesagt und Reisen wurden storniert. Dadurch ist dieWirtschaftsleistung abgestürzt. Das Bruttoinlandsprodukt sei laut demSachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung(auch Wirtschaftsweise genannt) im Jahr 2020 um rund 5 Prozent zurückgegangen.Deutschland steht damit nicht allein. Alle EU-Mitgliedstaaten verzeichneteneinen Rückgang ihrer Wirtschaft. In diesem unsicheren Umfeld sehnen sich vieleBürgerinnen und Bürger nach Sicherheit - nicht nur gesundheitlich, sondern vorallem auch finanziell. Bislang galten Immobilien immer als krisenfeste Anleihe,doch mit der Kurzarbeit und dem wirtschaftlichen Rückgang sinkt dieInvestitionsbereitschaft. Nach einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Civeyfür die Zeitung Capital würden fast zwei Drittel der Deutschen in derCorona-Krise nicht in eine Immobilie investieren. 40 Prozent davon gaben sogaran "auf keinen Fall" in eine Immobilie investieren zu wollen. Zwei Drittel derBefragten hielten einen Verkauf für eine unmögliche Idee, wobei 40 Prozent denVerkauf gänzlich ausschlossen.Eine mögliche Alternative dazu ist die Investition in Gold. Es gilt alskrisenfest, da Gold durch eine Finanzkrise oder Hyperinflation nicht einfachentwertet werden kann, wie es bei Geld der Fall ist. Es ist aber nicht nurkrisenfest, sondern auch handfest. Gold besitzt in Form von Barren und Münzeneinen Sachwert, sodass niemals der gesamte Wert des Edelmetalls verloren geht,wie es bei Bargeld oder Zinsanlagen der Fall sein kann. Herbert Behr, Gründerder Golden Gates Edelmetalle GmbH, bestätigt: "Wer Vermögenswerte absichernwill, dem sind größere Reserven durch Gold- und Edelmetallinvestments dringendanzuraten."Zudem kann Gold, anders als Geld oder Devisen, nicht beliebig vermehrt werden,da die Vorkommen limitiert sind. Diese Begrenzung und die gleichzeitige enormeNachfrage sorgen dafür, dass der Goldwert steigt. In Zeiten einesinternationalen Lockdowns zur Eindämmung des Coronavirus sehen viele Anleger inder Investition in Gold einen "sicheren Hafen". Bereits in der Vergangenheit hatGold in Krisenzeiten als sichere Geldanleihe gedient. In der Finanzkrise 2008