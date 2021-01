FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Dienstag trotz einer Reihe negativer Nachrichten recht stabil gezeigt. Zwar gab er seine moderaten Gewinne im Nachmittagshandel ab, schloss aber nur mit einem kleinen Minus von 0,24 Prozent auf 13 815,06 Punkte. Der MDax , der an diesem Tag sein 25-jähriges Bestehen feierte, stieg um 0,27 Prozent auf 31 290,46 Punkte.

Nach wie vor beunruhigt die Nachrichtenlage über Corona-Neuinfektionen und damit einhergehende schärfere Lockdown-Bestimmungen in Europa und andernorts. Hierzulande haben sich, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, Bund und Länder wohl darauf geeinigt, dass zur Viruseindämmung der bis Ende Januar befristete Lockdown bis zum 14. Februar verlängert werden soll. Zudem soll es in den USA heftige allergische Reaktionen auf den Moderna-Impfstoff gegeben haben. Vorsicht herrscht außerdem angesichts der an diesem Mittwoch anstehenden Amtsübergabe in den USA. "Es wird befürchtet, dass es während der Einführung von Joe Biden als neuer Präsident erneut zu Unruhen kommen könnte und sich dies negativ auf die Börsen auswirken würde", sagte Andreas Lipkow von Comdirect./ck/he