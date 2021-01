+++ AUSPLATZIERT +++ PANDION AG platziert neue 5,50%-Anleihe (A289YC) im Gesamt-Volumen von 45 Mio. Euro

Hinweis: Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von 40.000 Euro vollständig zugeteilt. Darüber hinaus gehende Zeichnungsaufträge wurden mit einer Quote von 25 % zugeteilt, wobei gegebenenfalls auf die Stückelung von 1.000 Euro abgerundet wurde.

Handel per Erscheinen ab dem 27. Januar

Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt ist bereits für den 27. Januar 2021 vorgesehen. Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechts- sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

ANLEIHE CHECK: Die nicht besicherte und nicht nachrangige Anleihe der PANDION AG hat ein platziertes Volumen von 45 Mio. Euro und ist mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 05.02.) ausgestattet. Ausgabe- und Valutatag ist der 5. Februar 2021. Die Anleihe-Laufzeit endet am 05.02.2026. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen ab dem 05.02.2024 zu 101,50% und ab dem 05.02.2025 zu 100,75% des Nennwertes. Von den Analysten der KFM ist die PANDION-Anleihe als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet.

„Verstehen große Investorennachfrage als große Verantwortung“

„Wir freuen uns, dass wir unser Debüt am Anleihemarkt so erfolgreich gestalten konnten und möchten uns herzlich bei den Anlegerinnen und Anlegern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir verstehen die breit diversifizierte Investorennachfrage als große Verantwortung, der wir mit unserem profitablen und risikodiversifizierten Geschäftsmodell transparent gerecht werden wollen. Mein Dank gilt auch dem gesamten Dealteam, das uns kompetent und umsichtig in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld begleitet hat“, sagt Reinhold Knodel, Vorstand der PANDION AG.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: PANDION AG

Zum Thema

