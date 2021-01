Velodyne Lidar unterzeichnet mehrjährige Verkaufsvereinbarung mit Emesent

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) hat heute eine mehrjährige Verkaufsvereinbarung für die Lieferung von Puck LITE -Sensoren an Emesent angekündigt, einem der weltweit führenden Akteure im Bereich autonome Drohnen, Lidar-Mapping und Datenanalysen. Emesent nutzt die Lidar-Sensoren von Emesent für sein preisgekröntes mobiles Scansystem Hovermap für das Mapping gefährlicher Umgebungen, in denen Navigationssysteme nicht funktionieren.

Emesent’s Hovermap, equipped with a Velodyne Puck LITE sensor, has a colorization feature for its 3D point clouds that brings additional context for visualization and analysis. (Photo: Emesent)

Hovermap kann in der Hand gehalten oder an einer Drohne montiert werden und nutzt Puck LITE Lidar als Hauptsensor für Wahrnehmung und Mapping. Hovermap funktioniert sowohl über als auch unter der Erde, drinnen oder draußen und verbindet moderne Kollisionsvermeidung mit Technologien für autonomes Fliegen, um schwierige, unzugängliche Terrains zu kartieren. Hovermap verfügt über eine Kolorierungsfunktion für seine 3D-Punktwolken, die zusätzlichen Kontext für Visualisierungen und Analysen liefert.

Hovermap ermöglicht hochwertige Datenerfassung für die Branchen Bergbau, Bau/Infrastruktur, Forstwirtschaft, Verteidigung, Öl und Gas und Film. Hovermap-Kunde Daniel Thomas von XM2, einem der Marktführer im Bereich Drohnenkameras in Australien, sagte: „In der Filmbranche ist bei der Arbeit an einem Live-Dreh, bei dem VFX-Daten aufgenommen werden sollen, Tempo entscheidend. Wir nutzen Hovermap jetzt, um Gebiete abzudecken, für die es normalerweise keine effektive Methode für Lidar-Aufnahmen gab: etwa über Gebäuden und in komplexen Sets. Dafür ist nur ein Bruchteil der Zeit erforderlich, die man für einen terrestrischen Lidar bräuchte. Wir können jetzt zwischen Einstellungen arbeiten und Gebiete in fünf Minuten erfassen, bei denen das normalerweise eine Stunde dauern würde.“

„Der Velodyne Puck LITE Lidar ist aufgrund seiner kompakten Größe, seines leichten Gewichts und seiner hohen Leistung ein außergewöhnlicher Sensor für Systeme für mobiles Mapping“, sagte Dr. Stefan Hrabar, CEO von Emesent. „Dank dem Sensor konnten wir eine wegweisende Technologie schaffen. Damit kann man in anspruchsvollen Umgebungen wichtige Daten in Echtzeit gewinnen, ohne die Sicherheit von Maschinen oder Bedienern aufs Spiel zu setzen.“