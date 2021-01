Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (18.01.) war der Wert in Bedrängnis.

Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (18.01.) war der Wert in Bedrängnis. Mittlerweile hat sich für die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Yamana Gold die Situation aus charttechnischer Sicht weiter verschärft. Noch gibt es allerdings „Hoffnung“; denn einen „Rettungsanker“ gibt es noch...

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 18.01. hieß es unter anderem „[...] Yamana Gold geriet unter Druck und läuft nun erneut den Bereich von 5,0 US-Dollar an. Sollte es darunter gehen, würde der Bereich von 4,6 US-Dollar als weitere Unterstützung fungieren. Die Aktie bedarf frischer Impulse. Möglicherweise gibt es diese bald, denn Yamana Gold hat die Veröffentlichung seiner vorläufigen Produktionsergebnisse 2020 für den 25.01. angekündigt. Gleichzeitig will das Unternehmen einen Ausblick auf die mittelfristigen Produktionsplanungen geben. […]“

Das schwierige Umfeld setzte der Aktie weiter zu. Im gestrigen Dienstagshandel (26.01.) ging es für sie unter die 5,0 US-Dollar. Damit wird es nun brenzlig. Die 4,6 US-Dollar fungieren in der aktuellen Konstellation nun als Rettungsanker. Die Relevanz der 5,0 US-Dollar als Unterstützung stufen wir jedoch höher ein. Insofern dürfte es spannend werden, zu beobachten, wie belastbar die 4,6 US-Dollar sind, so sie denn tatsächlich einem Test unterzogen werden.

Ein (bullisches) Alternativszenario ist ebenfalls denkbar. Hierzu müsste die Aktie aber den Rücksetzer unter die 5,0 US-Dollar rasch korrigieren und zügig über die 5,0 US-Dollar zurückkehren.

Kurzum: Die nächsten Tage versprechen eine große Spannung. Die zentrale Frage lautet: Kann die Aktie den charttechnischen Schaden begrenzen und rasch über die 5,0 US-Dollar zurückkehren oder etabliert sich die Fortsetzung des Korrekturszenarios und die Aktie setzt ihren Weg unter die 4,6 US-Dollar fort? Sollte es hierzu kommen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich.