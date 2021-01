Ajinomoto Bio-Pharma Services und Humanigen erweitern Vereinbarung zum „Fill and Finish" des COVID-19-Therapeutikums Lenzilumab, das kurz vor dem Abschluss der Phase-3-Studie steht

SAN DIEGO und BURLINGAME, Kalifornien, 27. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services („Aji Bio-Pharma"), ein führender Anbieter im Bereich der biopharmazeutischen Auftragsentwicklung und Fertigung, und Humanigen, Inc. (NASDAQ: HGEN) („Humanigen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich mit seinem führenden Medikamentenkandidaten Lenzilumab auf die Vorbeugung und Behandlung einer Immunhyperantwort namens „Cytokine Storm" konzentriert, haben heute bekannt gegeben, dass die Unternehmen ihren „Fill and Finish"-Vertrag zur Herstellung von Lenzilumab erweitern werden. Lenzilumab ist eine der wenigen Behandlungsoptionen in der Phase 3 für Patienten, die mit COVID-19 in stationärer Behandlung sind.