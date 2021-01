Die Luft ist für den Moment raus im Deutschen Aktienindex.

13.800 Punkte sind als Unterstützung verloren und dieses Mal sieht es danach aus, als könnten oder wollten die Schnäppchenjäger auf dem verbilligten Niveau noch nicht so beherzt zugreifen wie in der Vergangenheit. Bis auf Short Squeezes bei Varta, Gamestop und anderen sind keine deutlichen Kursgewinne mehr zu sehen – der Gesamtmarkt fällt, es kommt zu Gewinnmitnahmen auf breiter Front.



Auch die Berichtssaison war bislang trotz der Tatsache, dass sie in weiten Teilen besser ausfällt als erwartet, nicht in der Lage, die Kurse weiter nach oben zu bewegen. Die Märkte hatten positive Bilanzen im Vorfeld richtig erwartet und verkaufen jetzt deren Eintritt. Wenn allerdings diese guten Nachrichten verkauft werden, kann das ein Hinweis sein, dass sie bereits im Vorfeld zu stark vom Markt vorweggenommen wurden, was das Aufwärtspotenzial für die Zukunft begrenzt.



Der Hedgefonds, der Gamestop leerverkauft hat, ist pleite. Es war ein Short-Seller-Hedgefonds, was erst einmal gut ist. Jetzt steigen auch Aktien wie die des Batterieherstellers Varta, da vermutlich der Hedgefonds seine Short-Positionen glattstellen musste oder Anleger genau darauf spekulieren. Es ist gut, dass es kein Long-Hedgefonds war, sonst hätte die Gefahr bestanden, dass es durch Zwangsliquidierungen zu toxischen Ansteckungsgefahren für den Gesamtmarkt hätte kommen können.



Die US-Notenbank könnte allerdings heute Abend auf die spekulativen Exzesse bei einigen Aktien Bezug nehmen. Solche kritischen Einlassungen der Federal Reserve hatten schon in der Vergangenheit das Potenzial, die Stimmung am Aktienmarkt einzutrüben.