AKTIE IM FOKUS Jagd nach Leerverkäufern treibt Gamestop in astronomische Höhen Die rasante Kursrally des in Schieflage befindlichen Computerspiel-Händlers Gamestop ist am Mittwoch in eine neue Runde gegangen. Dank des weiterhin massiven Interesses von Spekulanten an den Papieren schnellten die Aktien zuletzt mit einem Plus …