IMC International mit wegweisenden Unternehmensnews

Seit einigen Tagen sind die Papiere der IMC International Mining auf Reboundkurs. Kommen jetzt die Allzeithochs wieder in den Fokus und winken 200% Kursgewinn in kurzer Zeit?

Die Aktie des kanadischen Goldexplorationsunternehmens IMC International Mining (ISIN: CA45250W1014 ; WKN: A2PPAQ) befindet sich seit einigen Tagen auf Reboundkurs. Von ihrem Tiefpunkt bei 0,07 Euro im November konnte sich der Titel im Januar auf 0,17 Euro emporarbeiten.

Viel spricht dafür, dass im weiteren Jahresverlauf die Allzeithochs bei 0,67 Euro wieder in den Blick genommen werden können. Damit eröffnen sich für risikoaffine Privatanleger auf dem aktuellen Bewertungsniveau neue Einstiegsgelegenheiten mit Vervielfachungscharme - insbesondere im Zusammenhang mit den jüngsten Unternehmensnachrichten:

Die Gesellschaft freut sich, zusätzliche Ergebnisse aus dem Explorationsprogramm 2020 zu melden, das in dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Thane im nördlich-zentralen Teil von British Columbia, Kanada, durchgeführt wurde.

Das Konzessionsgebiet umfasst aneinander angrenzende Konzessionen mit einer Fläche von 206,58 km², die vor dem Erwerb durch IMC im März 2020 in privatem Eigentum standen. Das Konzessionsgebiet liegt im Terrain Quesnel, einem in Nord-Süd-Richtung verlaufenden, linearen, vulkanisch-sedimentären Gesteinsgürtel, der von Intrusivgestein aus mehreren Phasen intrudiert wurde, in den mehrere porphyrartige Lagerstätten eingelagert sind. Zum Süden des Konzessionsgebiets hin liegt die derzeit produzierende Kupfer-Gold-Alkali-Porphyr-Mine Mt. Milligan und zum Norden hin die früher produzierende Kalk-Alkali-Porphyr-Kupfer-Gold-Mine Kemess.

Im Sommer 2020 wurde im Rahmen der Explorationsfeldarbeiten ein achtwöchiges Feldprogramm durchgeführt ; dieses umfasste Untersuchungen der induzierten Polarisation (IP), petrographische Untersuchungen, die geologische Kartierung und die Entnahme von Gesteins-, Boden- und Schluffproben mit dem Ziel, viel versprechende Bohrziele für die Explorationssaison 2021 zu identifizieren. Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse stammen aus dem Gebiet Cirque, das ca. 5 km² des 206,58 km² großen Konzessionsgebiets umfasst.