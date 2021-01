In meiner Rubrik „Übrigens…“ möchte ich Sie in loser Folge an meinen Gedanken zum Markt, an Hintergründigem und Merkwürdigem zu den Börsen teilhaben lassen. Heute geht es um den jüngsten Hype um GameStop und Co.

Liebe Leserinnen und Leser,Sie haben es sicherlich schon gehört oder gelesen: Eine Gruppe privater Trader und Kleinanleger hat bei GameStop und anderen Aktien milliardenschwere Hedgefonds abgezockt. Längst sollen auch hier in Europa Aktien von diesem Hype erfasst worden sein, z.B. Nokia, Varta oder Evotec. Zwei Fragen drängen sich auf: Was steckt dahinter und was bedeutet das für unsere Small Caps?Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!Mit besten GrüßenIhrTorsten Ewert ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Beginnen möchte ich mit einer Schätzfrage: Wie viele von den insgesamt rund 6.700 Aktien, die an den US-Börsen notiert sind, schaffen es normalerweise, innerhalb von 12 Handelstagen um 100 % oder mehr zu steigen – verdoppeln sich also mindestens in gut zwei Wochen?Schätzen Sie mal!Na, was denken Sie? Sind es 5, 10, 30 oder gar mehr als 60? Letzteres würde bedeuten, dass es regelmäßig fast 1 % aller Werte sind. – So viele sind es natürlich nicht: 5 waren es im Mittel der vergangenen Jahre. Das ist erstaunlich genug, aber geradezu atemberaubend ist die Zahl, die gestern dazu auf meinem Monitor aufleuchtete: 46.46 Aktien sind seit dem 12. Januar um mehr als 100 % gestiegen. Und GameStop mit seinem 871%-Anstieg war dabei noch nicht einmal die höchste Kursrakete! Die 12-Tage-Differenz habe ich gewählt, weil es bei GameStop am 13.1. – also vor 11 Handelstagen – das erste auffällige „Zucken“ im Kurs gab. Offenbar startete die Zockerei genau zu diesem Zeitpunkt.GameStop und die anderen Zocker-Aktien dieser Woche sind aber nur der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die offenbar begann, als die Aktienmärkte nach dem Corona-Crash ihr Tief erreichten. Oder zumindest kurz danach. Seitdem häufen sich Meldungen über einen Run auf die Online-Broker, der längst auch Deutschland und Europa erfasst hat.Wie die Zocker die Börsen bewegenDie Zocker, die dabei neu an die Börse geströmt sind, haben diese längst bewegt – selbst in den USA. Dazu habe ich mir mal die Umsatzvolumina angeschaut, die in den vergangenen Monaten an den US-Börsen NYSE und NASDAQ zustande gekommen sind (siehe folgende Grafik).Bis Ende August haben sich die (zuvor erhöhten) Volumina an den Börsen normalisiert (siehe schwarze Kurve). Das blieb so bis Mitte November, dann stieg das Volumen schlagartig an. Dies geschah nochmals Anfang 2021. Die rote Kurve der Mittelwerte in den jeweiligen Zeiträumen verdeutlicht das besonders gut.Die gelegentlichen Spitzen nach oben zeigen das Volumen an Verfallstagen, an denen es mitunter stark ansteigt. Ausnahme: Der jüngste Anstieg auf ein neues Hoch ist eine direkte Folge des GameStop-Hypes.Ist das möglich – Aktien handeln, ohne Aktien zu kaufen?Bemerkenswert ist nun, dass die Zocker überwiegend gar nicht mit Aktien handeln, sondern mit Optionen. Das zeigen diverse andere Statistiken, wonach die Zahl der Optionen drastisch gestiegen ist, die an den US-Terminbörsen gehandelt werden.Es würde hier zu weit führen, den Mechanismus dahinter zu erläutern. Nur so viel: Für jede Option mit der gehandelt wird, werden in der Regel 100 Aktien gekauft bzw. verkauft. In der Regel tun das institutionelle Investoren, die als sogenannte Stillhalter die Gegenposition bei den Optionen einnehmen. Damit sitzt bei jedem Trade, den einer der Zocker startet, irgendein Profi mit im Boot.Normalerweise gewinnen bei diesen Geschäften die Profis, aber die Komplexität des Risikomanagements beim Optionenhandel führt dazu, dass deren Systeme versagen können, wenn die Kursausschläge extrem werden. Genau das dürfte bei den jüngsten Turbulenzen um GameStop und Co. passiert sein.Das sind die Gefahren, die den Märkten drohenDurch ein weiteres Anwachsen des Optionshandels und neue Turbulenzen steigt die Gefahr von unerwünschten Nebenwirkungen. Potenziell denkbar ist ein ähnliches Szenario wie in der Finanzkrise: Damals waren es zunächst exotische Immobilien-Derivate, die an Wert verloren. Das zwang die Investoren dazu, andere Anlagen zu verkaufen – auch Aktien –, um diese Verluste auszugleichen. Denn die Immobilienpapiere waren oft nicht mehr handelbar. Am Schluss zerbrachen durch diese Kettenreaktion etliche Fonds, Finanzunternehmen und Banken.Diese Gefahr einer lawinenartigen Kettenreaktion besteht in dieser Form aktuell nicht, weil Optionen jederzeit gut handelbar sind. Ihre Hebelwirkung verstärkt aber die Kursausschläge, was den Aktienmarkt insgesamt unter Druck bringen kann – weil die Anleger dann die Nerven verlieren.Es bleibt abzuwarten, ob daraus ein Crash wird oder ob die Zocker rechtzeitig vorher aus dem Markt gedrückt werden, weil sie auf horrenden Verlusten sitzen.Was das für unsere Small Caps bedeutetMüssen wir uns deswegen wegen unserer Small Caps Sorgen machen? Nein, zumindest nicht mehr als in anderen Börsensituationen. GameStop und Co. gerieten ins Visier der Zocker, weil sie schwache Aktien sind, bei denen große Anleger mit weiteren Kursverlusten gerechnet haben. Darauf haben sie mittels sogenannter Leerverkäufe gewettet. Diese Leerverkäufe haben letztlich die irrwitzigen Kurskapriolen dieser Woche verursacht.Bei den Small Cap Champions geben wir uns mit schwachen Aktien gar nicht erst ab. Dafür habe ich meine Scorecard. Sie sorgt dafür, dass solche Luschen von vornherein durchs Raster fallen. Weil also alle unsere Aktien eine Mindestqualität aufweisen müssen, lassen auch die Leerverkäufer die Finger davon. Ihnen ist das Risiko zu groß, bei Qualitätsaktien auf Kursverluste zu wetten. Für sie gibt es genug bessere Chancen!Zurzeit ist z.B. keine der Aktien auf unserer Trend-Liste im Visier der Leerverkäufer. Das zeigen einschlägige Statistiken, die man öffentlich einsehen kann. Gefährdet sind allerdings hochgejubelte Werte, wie Plug Power, Nordex oder auch BioNTech. Doch genau bei diesen Werten warne ich von Anfang an vor allzu viel Euphorie, empfehle angemessene Absicherungsmaßnahmen und rate von Neueinstiegen ab. Nicht (nur) wegen der Leerverkäufer!Kein Grund zur Sorge, aber auch nicht zur SorglosigkeitGrund zur Sorge besteht für Sie also nicht. Sie sollten deshalb aber auch nicht sorglos werden. In turbulenten Zeiten an der Börse ist Umsicht stets ratsam. So sollten Sie z.B. Ihr Pulver trocken halten oder Liquidität aufbauen, indem Sie sich von schwachen Werten trennen. Dann können Sie auch beherzt bei aussichtsreichen Aktien zugreifen, die in einer Korrektur von panischen Anlegern nach unten geprügelt werden. Und solche Chancen zu nutzen – das wäre doch die schönste Folge dieses Hypes, oder?Und das Schöne bei Small Caps ist, dass sich fast in jeder Situation gute Gelegenheiten finden lassen. Denn viele Hidden Champions ziehen unbeeindruckt vom ewigen Hin und Her der Wirtschaft und Börsen ihre Bahn. Und wir haben ja gerade erst angefangen!Disclaimer, Risikohinweis & Erläuterungen Die Wochenausgaben des SMALL CAP CHAMPIONS-Börsendienstes erscheinen in der Regel mittwochs. In jeder Woche wird dabei eine Aktie vorgestellt. Darüber hinaus werden wir Sie selbstverständlich mit einem sofortigen Update informieren, falls es die Marktsituation oder die Lage bei einer unserer Aktien erfordert. Alle im SMALL CAP CHAMPIONS-Börsendienst enthaltenen Angaben wurden sorgfältig recherchiert. Dennoch kann dieser Börsendienst auch Fehlinformationen unterliegen oder es kommt aus anderen Umständen zu unrichtigen Informationen. Alle Angaben erfolgen daher ohne Gewähr! Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft. Eine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrunde, ist damit ausgeschlossen. Alle hier veröffentlichten Informationen dienen ausschließlich der Information und sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, eine Transaktion zu tätigen. Anlagen in Optionsscheinen und Hebelzertifikaten beinhalten hochspekulative Risiken, die je nach wirtschaftlicher Entwicklung zu Verlusten, im Extremfall sogar zu Totalverlusten führen können. Es wird ausdrücklich empfohlen, Anlagemittel auf mehrere Anlagen zu streuen und nie auf Kredit zu spekulieren. Eine individuelle Vermögens- und Anlageberatung kann aus rechtlichen Gründen hier nicht gewährt werden. Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass Analysen und Vorstellungen einzelner Finanzinstrumente im SMALL CAP CHAMPIONS-Börsendienst eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlage- oder Vermögensberater nicht ersetzen können. Die Analysen und Empfehlungen richten sich an alle Abonnenten und Leser unseres Börsendienstes, die in ihrem Anlageverhalten sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Beiträge dieses Börsendienstes nicht Ihre persönliche Anlagesituation.