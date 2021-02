XPhyto gibt Vereinbarung zur Produktion von psychedelischen Pharmazeutika bekannt

Vancouver, Kanada (3. Februar 2021) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) (“XPhyto” oder das “Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass XPhyto Laboratories Inc. ("XPhyto Labs"), seine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Alberta, Kanada, eine Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit Applied Pharmaceutical Innovation ("Applied") zur Synthetisierung von psychedelischen Wirkstoffen in pharmazeutischer Qualität und der parallelen Entwicklung der Standard Operating Procedures, die zur Erteilung der behördlichen Zulassung für den entsprechenden kommerziellen Produktionsprozess erforderlich sind, unterzeichnet hat. Die Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen im industriellem Maßstab ist ein wichtiger Teil des pharmazeutischen Programms von XPhyto für psychedelische Wirkstoffe, da das Unternehmen einen Engpass bei der Versorgung mit bestimmten zugelassenen und pharmazeutisch zugelassenen Psychedelika in großem Maßstab erwartet.

Applied ist eine gemeinnützige Einrichtung an der University of Alberta, die gegründet wurde, um die translatorische Arzneimittelentwicklung für Industrie und Innovatoren zu unterstützen. Mit einem interdisziplinären Team aus über 30 pharmazeutischen Wissenschaftlern, Medizinern, Regulierungs-, Patent- und Marktexperten bietet Applied der Industrie Zugang zu translatorischer Wissenschaft in einem Rahmen, der den kommerziellen Erfolg unterstützt. Dies beinhaltet die Wahrung des geistigen Eigentums und des Eigentums an den Arbeitsergebnissen für den Geldgeber, eine fokussierte und effiziente Projektdurchführung und regulatorisch konforme Abläufe.

"Ende 2020 sicherte sich XPhyto eine Entwicklungsvereinbarung für die industrielle Produktion von Psilocybin mit einer führenden deutschen Universität. Jetzt werden wir uns mit Applied Pharmaceutical Innovation der industriellen Produktion weiterer psychedelischer Verbindungen zuwenden", kommentierte Hugh Rogers, CEO von XPhyto. "Das Unternehmen plant, seine Programme für psychedelische Substanzen im Jahr 2021 zu erweitern, einschließlich der skalierbaren Produktion von Wirkstoffen in pharmazeutischer Qualität, der Formulierung von Medikamenten und der klinischen Bewertung."