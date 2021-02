Elon Musk ist das Paradebeispiel dafür, was an den Finanzmärkten abläuft: er ist der reichste Mensch aufgrund des Aktienkurses seiner Firma - aber diese Firmen macht (ohne die Subventionen durch CO2-Zertifikate) Verluste

Elon Musk ist das Paradebeispiel dafür, was an den Finanzmärkten abläuft: er ist der reichste Mensch aufgrund des Aktienkurses seiner Firma - aber diese Firmen macht (ohne die Subventionen durch CO2-Zertifikate) Verluste. Die Marktkapitalisierung von Tesla hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verzehnfacht, obwohl Tesla weder Umsatz noch Gewinn auch nur annähernd so stark steigern konnte. Und nun mischt Elon Musk auf Twitter mit und sorgt für Kurssprünge bei einer eher abseitigen Kryptowährung (Dodgecoin) - und treibt damit Kleininvestoren in ein für sie nicht durchschaubares Casino. All das ist nach dem Hype und dem Absturz von "Meme-Aktien" wie GameStop so ungemein typisch für die Verfassung der Finanzmärkte!

