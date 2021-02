FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz vor mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA hat der Dax am Freitagvormittag den Versuch zu einem weiteren Rekordhoch unternommen. In der Tagesspitze fehlten dem deutschen Leitindex gerade einmal knapp 18 Punkte für ein historisches Hoch. Zuletzt lag er noch mit 0,24 Prozent im Plus bei 14 094 Zählern. Auf Wochensicht steht ein Aufschlag von fünf Prozent zu Buche.

In den USA hatten der marktbreite S&P 500 und die Kursbarometer an der Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag Höchststände erklommen. "Dahinter steht eine steigende Zuversicht bezüglich der wirtschaftlichen Aussichten, die durch eine Reihe guter Wirtschaftsdaten in den letzten Tagen befeuert wurde", schrieben die Volkswirte der Commerzbank. Mit Spannung warten die Anleger nun auf den US-Arbeitsmarktbericht für Januar am frühen Nachmittag. Gerechnet wird mit einer Zunahme der Beschäftigung.