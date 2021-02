Massiver Neukundenansturm lässt Handelsvolumen explodieren /Dow Jones und S&P 500 vor wichtigen Widerständen

Die Aktienindizes in den USA legen aktuell mal wieder eine sehr starke Performance hin. Der Dow Jones hat bereits an sechs Tagen in Folge einen Gewinn erzielt.

Massiver Neukundenansturm lässt Handelsvolumen explodieren Die Aktienindizes in den USA legen aktuell mal wieder eine sehr starke Performance hin. Der Dow Jones hat bereits an sechs Tagen in Folge einen Gewinn erzielt. Das ist ihm zuletzt im August 2020 gelungen. Er hat dabei um 4,68 % zugelegt und vorgestern ein neues Rekordhoch erreicht. Der S&P 500 kommt binnen der vergangenen sechs Handelstage auf einen Zuwachs von mehr als 5,4 % und der Nasdaq 100 hat es im selben Zeitraum sogar auf etwa +6 % gebracht. Beide Indizes haben dabei ebenfalls neue Rekordkurse markiert. Und ein Ende dieser Rekordjagd scheint immer noch nicht in Sicht. Im Gegenteil: Neukunden stürmen an die Börsen Immer mehr Anleger wollen inzwischen ihr Erspartes offenbar in Aktien investieren, und das auch hierzulande. Der Frankfurter Online-Broker flatexDEGIRO hat jüngst wegen des Zustroms an Neukunden seine Wachstumserwartungen für dieses Jahr erhöht. Im Januar seien 130.000 Kunden hinzugekommen, so der Broker. Das sind gut viermal so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für das gesamte Jahr 2021 erwartet flatexDEGIRO nun 550.000 bis 750.000 Neukunden, statt bislang 350.000. Zur Einordnung. Insgesamt käme das Unternehmen damit am Jahresende auf 1,8 bis 2 Millionen Kunden.

