Manche Leute denken, Gold oder Bitcoin bewahren sie vor der nächsten großen Krise. Vergessen Sie es! Es gibt nur eines, worauf Sie setzen können: Materialien, die helfen, die Welt zu retten – und die z.B. Tesla und VW gerne in den Batterien ihrer Elektroautos hätten. Ein kleines deutsches Unternehmen produziert sie. Und es steht in diesem Jahr vor seinem ganz großen Durchbruch!

Liebe Leserinnen und Leser,die Welt ist scheinbar verrückt geworden: Wir erleben Wetterkapriolen, Unwetterkatastrophen, die Viruspandemie und einen technologischen Wandel, der manchen von uns abhängt. Logisch, dass wir versuchen, uns und unser Vermögen vor solchen Verrücktheiten zu schützen. Gold steht dabei stets ganz oben auf der Liste der Begehrlichkeiten, seit Neuestem auch Bitcoin und Co.Wie wir uns am besten schützenAber was machen wir mit Gold und Bitcoin, wenn tatsächlich das Unheil über uns hereinbricht? Versuchen Sie mal, Lebensmittel gegen Gold zu tauschen! Ich fürchte, das wird ein schlechtes Geschäft. Und elektronisch zu bezahlen – egal, ob per Bitcoin, Kreditkarte oder Smartphone – funktioniert nur solange, wie es Strom gibt. Im Katastrophenfall auch eine unsichere Sache.Was also dann tun? Keine Ahnung – ich fürchte aber, im schlimmsten Fall dürften unsere Optionen äußerst beschränkt sein. Die logische Folge: Wir müssen etwas tun, bevor es soweit kommt. Aber was?Seien Sie diesmal von Anfang an dabei!Hier kommt meine Aktie der Woche ins Spiel: Das Unternehmen dahinter hat Lösungen parat. Es entwickelt Materialien, die dazu beitragen, Elektroautos effizienter zu machen, erneuerbare Energien besser zu nutzen, die Luftverschmutzung zu senken, wichtige Ressourcen zu schonen und wiederzuverwenden und Plastikmüll zu vermeiden.Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, stimmt‘s? Aber weil genau all diese Probleme jetzt so akut werden, starten die Geschäfte des Unternehmens in diesem Jahr richtig durch. Um es mit den Worten des Vorstandschefs zu sagen: „Wir werden in diesem Jahr kräftig auf das Gaspedal drücken!“ Also: Seien Sie dabei, bevor auch dieser Zug wieder abgefahren ist!Mit besten GrüßenIhr Torsten Ewert