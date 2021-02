^ DGAP-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion The Social Chain AG: Die Social Chain AG übernimmt amerikanische Beauty-Marke Coral und baut US-Geschäft auf 100 Mio. USD aus

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



Die Social Chain AG übernimmt amerikanische Beauty-Marke Coral und baut US-Geschäft auf 100 Mio. USD aus



* Coral: mit Mundhygiene-Produkten 15 Mio. USD Umsatz in 2021

* US-Geschäft der Social Chain AG wächst, pro-forma-konsolidiert, von 53 Mio. USD auf 100 Mio. USD



* Aussichtsreiche Verhandlungen mit weiteren US Consumer Brands

* Wanja S. Oberhof: "Die schnelle Entwicklung des US-Geschäfts ist für die Social Chain AG eine Top-Priorität im Geschäftsjahr 2021."

Berlin/Los Angeles, 17. Februar 2021. Erstmals übernimmt die Social Chain AG (WKN: A1YC99) eine US-amerikanische Direct-to-Consumer-Marke. Das Social-Commerce-Unternehmen hat über eine von ihm kontrollierte Beteiligungsgesellschaft 51 Prozent der Anteile an der Coral LLC. Coral ist spezialisiert auf Mundhygiene-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel aus rein natürlichen Zutaten. Das verwendete Calcium stammt aus überseeischen Korallenkonzentraten, die EcoSafe-zertifiziert gewonnen werden. Der Vertrieb der Produkte an Endkunden erfolgt fast ausschließlich direkt über eigene Online-Shops wie coralcalcium.com und andere digitale Verkaufsstellen. Der Erwerb der Coral LLC stärkt die Aufstellung der Social Chain AG in ihrem Social Commerce Vertical "Beauty & Healthcare" und beschleunigt insgesamt das Wachstum auf dem amerikanischen Markt. Coral LLC verfügt am Hauptsitz des Unternehmens in Carson City, Nevada, über ein Logistikzentrum mit einer Fläche von über 27.000 Quadratmetern, das auch für andere Marken der Social Chain AG künftig genutzt wird.



Nach der Übernahme von Coral LLC kann die Social Chain AG ihren Gesamtumsatz im US-Geschäft von 53 Millionen USD in 2020 auf rund 100 Millionen USD in 2021 ausbauen. Bislang ist die Social Chain AG in den USA vor allem mit eigenen Social Media Communities sowie mit Kreativ- und Tech-Dienstleistern für Social Media Marketing präsent. Social Media Communities der Social Chain AG erreichen in den USA derzeit rund 41 Millionen Follower. Dies entspricht knapp der Hälfte der insgesamt 86 Millionen Follower des Unternehmens. Die amerikanische Niederlassung der Social Chain Agency betreut in New York und Los Angeles Top-Kunden wie TikTok, Zalando US und Amazon. Das im vergangenen Jahr von der Social Chain AG erworbene Unternehmen A4D mit Sitz im kalifornischen San Diego ist ein US-weit operierender Spezialist für digitales Performance Marketing.