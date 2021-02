Lucid Motors Aktie - Spektakulärer Elektroauto IPO

Lucid Motors soll an die Börse. Spektakulärer SPAC-IPO mit hoher Bewertung in den USA. Was steckt dahinter?

Lucid Motors soll an die Börse. Spektakulärer SPAC-IPO mit hoher Bewertung in den USA. Was steckt dahinter? Spektakulärer SPAC-IPO in den USA steht bevor. Churchill Capital IV soll mit dem EV-Hersteller Lucid Motors fusionieren. Wer ist Lucid Motors? Lesen Sie hier die gesamte Analyse: https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/lucid-motors ...