Mindset Pharma wurde in den „North American Psychedelics Index“ aufgenommen

Toronto, Ontario, 19. Februar 2021 – Mindset Pharma Inc. (CSE:MSET) (FWB:9DF) („Mindset“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung von Psilocybin-inspirierten Medikamenten der nächsten Generation und verwandten Technologien widmet – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit sofortiger Wirkung in den „North American Psychedelics Index“ aufgenommen wurde. Dieser Index wird vom deutschen Indexanbieter Solactive bereitgestellt (der „Index“).