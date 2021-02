Kommt die Inflation? Was kann ich tun?

Der DAX notiert bei 14.000 Punkten, die Amerikaner auf Rekordniveau – eigentlich sieht es am Aktienmarkt wunderbar aus. Unter der Oberfläche brodelt es und das könnte für spannende Wochen sorgen. Die Inflation steigt. Unser lieber Kollege Stefan Riße wird schon bald sein Buch “Die Inflation kommt” neu auflegen. Denn – dieser Trend dürfe sich fortsetzen, das signalisieren die US-Staatsanleihen. Die steigen auf neue Jahreshochs und könnten Ungemach an den Aktienmärkten signalisieren. Unsere Depots bei Feingold Research haben die Rally seit März 2020 sehr schön abgebildet. Das Markenwertportfolio ist im September 2020 gestartet und nun 18 Prozent im Plus. Die vier anderen Depots sehen ähnlich aus. Dennoch: Gezielte Absicherung könnte nötig sein. Denn für 2021 scheint uns in vielen Aktien der absolute Best-Case eingepreist. Druck der von Inflations-Unsicherheit, steigenden Renditen und Angst um die Notenbankpolitik kann man derzeit nicht gebrauchen.

Wir stellen ihnen bei Feingold Research gezielt Absicherung auf Aktien und Indizes vor. Keine Zockerei oder Harakiri, sondern strategische Ergänzung für ihr Depot. Wichtig: Man kann mittel-bis langfristig optimistisch für Aktien sein und dennoch kurzfristig den Fuß vom Gas nehmen. Wir sind keine Crash-Propheten, blicken jedoch auf kurzfristige Ereignisse am Markt. So zieht die Volatilität des US-Bond-Markts seit Tagen deutlich an und könnte ein Vorlaufindikator für den VIX sein. Wir erklären das im Börsendienst.

Volatilität ist es zusammen mit technischer intelligenter Analyse, die für unsere Leser und natürlich alle Interessierten spannend ist.Vola ist momentan auch und besonders bei den Titeln Varta, Plug Power, Tesla, Zoom und Beyond Meat am spannendsten und bringt tolle Möglichkeiten, wenn man wie ein Vermögensverwalter an die Sache rangeht. Dazu – aufgepasst bei Palantir. Dies alles und viel mehr in der neuen Woche bei uns – mit dem Stay-at-home-Spekulativkalender, den wir im Januar begonnen haben und der tolle Trades schon abgeschlossen hat.

Spannend wir es bei oben genannten Aktien ohnehin. Denn Vola, Short-Interest und Nachfrage sind wichtig für die aktuelle Trade-Auswahl. So agieren wir und all unsere Depots lassen seit Monaten den DAX und Gesamtmarkt weit hinter sich. Trotzdem gerade jetzt – kühler Kopf. Der Markt ist nicht mehr billig!