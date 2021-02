Erstes von Toyotas neuestem Wasserstoff-Fahrzeug „Mirai" debütiert in Lancaster, Kalifornien

LANCASTER, Kalifornien, 22. Februar 2021 /PRNewswire/ -- In Zusammenarbeit mit der Stadt Lancaster war Lex Heslin, leitender Projektentwickler bei Hitachi Zosen Inova, dem schweizerisch-japanischen Energie- und Ingenieurbüro, der erste einer glücklichen Handvoll Autofahrer, der in diesem Monat das neue 2021 „Mirai" Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) in den Vereinigten Staaten in Empfang nehmen konnte. Heslin arbeitet derzeit mit der Stadt Lancaster zusammen, um deren Pläne voranzutreiben, die erste Wasserstoffstadt zu werden und den Markt für wasserstoffbetriebene Elektrofahrzeuge zu erweitern.

Lancaster ist seit über einem Jahrzehnt ein Vorreiter in Sachen grüner Energie. Bürgermeister R. Rex Parris erklärte: „Unsere derzeitigen Energiealternativen reichen nicht aus, um unsere Ziele zu erreichen. Wir sehen Wasserstoff als eine praktikable Lösung, die die Kohlenstoffemissionen nicht nur für unsere Einwohner, sondern für alle reduzieren wird - die Luft, die wir atmen, wird verbessert, sichere und zuverlässige Energie wird bereitgestellt und qualifizierte Arbeitsplätze in der Branche werden geschaffen."