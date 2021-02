FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Infineon von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 44 Euro angehoben. Vor dem Hintergrund der weltweiten Knappheit an Halbleitern unterstreiche die Absatzbeschleunigung von Elektrofahrzeugen die Perspektiven des Siliziumkarbid-Marktes, schrieb Analyst Marc Lavaud in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Europäische Chipwerte wie STMicro, Infineon, Soitec, Aixtron, XFab und Mersen sollten davon profitieren, wenn auch bislang weniger als ihre US-Konkurrenten./ajx/la

