Lange Zeit erwies sich die Aktie von The Scotts Miracle-Gro als Fels in der Brandung. Der Wert setzte in den letzten Wochen und Monaten zunächst „stur“ seine Aufwärtsbewegung fort. Ein robustes fundamentales Umfeld (u.a. legte das Unternehmen Anfang Februar starke Zahlen für sein erstes Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 2.1.) des Fiskaljahres 2021 vor) trieben die Aktie in Richtung 250 US-Dollar. Nun sieht sich The Scotts Miracle-Gro allerdings Gewinnmitnahmen ausgesetzt.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 09.02. hieß es unter anderem „[…] Rund um die Zahlenveröffentlichung ging es für die Aktie in Richtung 250 US-Dollar. Dieses exponierte Kursniveau konnte zuletzt nicht mehr ganz verteidigt werden. The Scotts Miracle-Gro zog sich zwischenzeitlich auf knapp 240 US-Dollar zurück. Die relevante Unterstützungszone um 220 / 218 US-Dollar ist aber unverändert intakt. Rücksetzer sollten im besten Fall auf diesen Bereich begrenzt bleiben. Sollte es hingegen sogar unter die 200 US-Dollar gehen, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.[…]“