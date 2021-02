DEUTSCHE BANK belässt DAIMLER AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler nach Online-Investorenveranstaltungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Autokonzern agiere aus einer Position der Stärke heraus und habe klare Ziele für die nächsten Jahre, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 07:07 / GMT