Nach überzeugender operativer Entwicklung in 2020 erneute Dividendensteigerung in Aussicht gestellt



Dank des überraschend starken Jahresendgeschäfts im Segment Fotofinishing und einer deutlichen Profitabilitätssteigerung durch Upselling und Kosteneffizienzen stellt CEWE nun eine erneute Dividendensteigerung in Aussicht. Dies verkündete das Unternehmen jüngst zusammen mit der Publikation detaillierter vorläufiger Zahlen. Den endgültigen Bericht und eine Prognose für das laufende Jahr wird CEWE Ende März veröffentlichen.

Mit Erlösen von 727,3 Mio. Euro und einem EBIT von 79,7 Mio. Euro konkretisierte das Unternehmen nun marginal die Ende Januar kommunizierten Eckewerte nach oben. Wir hatten bereits in unserem letzten Comment vom 27.01. die erfreuliche Performance in Q4 analysiert und die starke Verbesserung der EBIT-Marge auf 25,6% (+520 BP yoy) hervorgehoben, die auf Skalen- und Produktmixeffekte sowie Kostensparmaßnahmen zurückzuführen ist. Demzufolge konnte auf Gesamtjahressicht die erfreuliche Entwicklung im Fotofinishing die pandemiebedingte, negative Performance in den anderen beiden Segmenten überkompensieren. Insofern enthält die Meldung keine wesentlichen Neuerungen für uns, bestätigt jedoch die geäußerte Vermutung eines temporär veränderten Bestellverhaltens (u.a. aufgrund wegfallender Urlaube und Events). Wenngleich die Anzahl an bestellten Fotos (-2,6% yoy) und Fotobüchern (-1,6% yoy) rückläufig war, unterstreichen u.E. das erzielte Umsatzvolumen und die überproportionale Ergebnissteigerung einmal mehr die Qualität des Unternehmens.



Der daraus resultierende hohe operative Cashflow (MONe 2020: 116 Mio. Euro) dürfte das Liquiditätspolster weiter stärken. Wenngleich CEWE mit einem Dividendenvorschlag von 2,30 Euro die zwölfte Dividendensteigerung in Folge kommunizierte (Dividendenrendite: 2,2%), weicht das Unternehmen mit nunmehr knapp 32% von seiner historischen Ausschüttungsquote ab (Ø 2014-2019: 44,2%) und unterschreitet damit unsere Prognose (MONe: 2,78 Euro). Wir sehen dies primär in der Absicht begründet, angesichts der ungewissen Entwicklung in den kommenden Monaten Liquidität im Unternehmen zu halten und bei anhaltenden Lockdown-Beschränkungen die Querfinanzierung der defizitären Segmente KOD und Einzelhandel zu ermöglichen.



