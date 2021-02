Aviatrix nimmt 75 Millionen US-Dollar in Serie-D-Finanzierungsrunde auf

Die Cloud-Netzwerkplattform Aviatrix hat heute bekannt gegeben, dass sie in einer Serie-D-Finanzierungsrunde 75 Mio. USD aufgenommen hat. Angeführt wurde diese Runde von General Catalyst, aber auch neue Investoren wie Greenspring Associates, Meritech Capital und TrueBridge Capital Partners schlossen sich an. Die bestehenden Investoren CRV, Formation 8, Ignition und Liberty Global Ventures nahmen ebenfalls an dieser Finanzierungsrunde teil. Die Gesamtfinanzierung des Unternehmens erhöht sich dadurch auf 151 Mio. USD. Quentin Clark von General Catalyst stößt als Vorstandsmitglied zum Unternehmen.

„Egal, ob am Unternehmensstandort oder in der Cloud – Unternehmen waren noch nie besonders glücklich, wenn sie vertraglich an eine IT-Lösung von einem einzelnen Anbieter gebunden waren. Daher wird die Nutzung von Multi-Cloud-Umgebungen im Verlauf der Migration der Unternehmen in die Cloud nur noch weiter zunehmen“, so Quentin Clark, Geschäftsführer von General Catalyst. „Aviatrix ist mit seiner Plattform, die sich der Komplexitäten beim Management von Multi-Cloud-Umgebungen annimmt, diesem Trend einen großen Schritt voraus. Wir sehen dabei echtes kategorienerschaffendes Potenzial für CEO Steve Mullaney und sein Team.“