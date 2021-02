Technical Trading: 400%-Chance mit diesem spekulativen Trade Autor: René Wolfram | 24.02.2021, 07:31 | 59 | 0 | 0 24.02.2021, 07:31 |

BULLISH | Was sieht gut aus Gold war in diesem Jahr zum Auftakt nicht so stark, wie es zum Beispiel Silber, aber vor allem Platin waren. Jetzt ist die Ausgangslage aber umso attraktiver, da wir in dieser Woche die Abrechnungstermine am Options- und Futuresmarkt haben, was häufig einen zyklischen Startzeitpunkt für eine Gold-Rallye markiert. Den konkreten Trade und mit welchem Produkt ich diesen handele, zeigen wir im folgenden Kurzvideo: Zum VideoBULLISH | Was sieht gut aus [weiter] Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer