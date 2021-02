Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Ausblick Schwächer erwartet - 13 800 Punkte im Dax in Gefahr Der Dax dürfte am Mittwoch an seine Verluste der vergangenen beiden Handelstage anknüpfen. Die Marke von 13 800 Punkten wackelt. Bullen und Bären kämpften nach wie vor um die Herrschaft an der Börse, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von …