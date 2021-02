Saint-Gobain Life Sciences präsentiert hocheffiziente Zellkulturbeutel für die T-Zell-Expansion

VueLife "HP" Series Bag cell culture testing in Saint-Gobain Life Sciences Laboratory. (Photo: Business Wire)

T-Zell-basierte Therapien bieten einen neuartigen Ansatz für die Behandlung von Krebs. Die Nutzung des eigenen Immunsystems des Patienten durch die Isolierung seiner T-Zellen und die gentechnische Veränderung dieser Zellen zur Auslösung einer Immunantwort entwickelt sich zunehmend zu einer bevorzugten Herstellungsmethode. Im Zuge der Weiterentwicklung dieser Therapien wird die Prozesseffizienz zum entscheidenden Faktor bei der Bereitstellung kostengünstiger Behandlungsoptionen für Patienten.

VueLife „HP“ (High Permeability), das auf der VueLife-Produktfamilie von Zellkulturbeuteln auf Basis von fluoriertem Ethylen-Propylen (FEP) aufbaut, enthält eine innovative, patentierte Laminat-Folienschicht, die den CO 2 - und O 2 -Austausch im Vergleich zu einschichtigen Beuteln begünstigt. Gleichzeitig bleibt jedoch die Skalierbarkeit und Prozessflexibilität eines geschlossenen Beutelsystems erhalten. Die erhöhte Permeabilität aufgrund der HP-Laminatschicht wurde speziell für die Kultivierung von Zellen entwickelt, die höhere Respirationsraten erfordern, darunter auch T-Zellen.

„Mit der Entwicklung dieses Produkts haben wir auf die Marktnachfrage nach einem kostengünstigen Kulturgefäß reagiert, das eine effiziente Zellexpansion in einem skalierbaren, geschlossenen System unterstützt“, so Benjamin Le Quere, General Manager der Saint-Gobain-Geschäftssparte Life Sciences Bioprocess Solutions. „VueLife HP ist ein faszinierendes Ergebnis der Kombination unserer Kompetenz im Bereich der Materialwissenschaft mit unserem Know-how bei Zellkulturen.“

Die gesamte Produktfamilie der VueLife-Zellkulturbeutel nutzt die gleiche FEP-Fluidkontaktschicht. Aufgrund seiner Durchlässigkeit für Gase und Undurchlässigkeit für Flüssigkeiten fördert FEP auf ideale Weise das Zellwachstum und ist gleichzeitig biologisch und chemisch inert.

ÜBER SAINT-GOBAIN LIFE SCIENCES

Mit dem Ziel, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, entwickelt und produziert Saint-Gobain Life Sciences hochwirksame Komponenten und integrierte Lösungen für ein breites Spektrum der Patientenversorgung: von der Entwicklung neuer Krebstherapien über biopharmazeutische Produktion bis hin zu intravenösen Therapien zur Wirkstoffverabreichung.

Neben unserem materialwissenschaftlichen Know-how und unseren kollaborativen Designservices verdanken wir die weltweite Anerkennung als vertrauenswürdiger Partner unserer qualitätsorientierten Ausrichtung und regulatorischen Kompetenz. Durch die Kombination von technischem Fachwissen, globalen Fertigungskapazitäten und Forschungs- und Entwicklungsressourcen ist Saint-Gobain Life Sciences in der Lage, den kontinuierlich evolvierenden Anforderungen von Kunden in den Segmenten Bioprozesse, Medizin und Pharmazie rund um den Globus gerecht zu werden. Saint-Gobain Life Sciences ist Teil der Compagnie de Saint-Gobain.

Compagnie de Saint-Gobain entwickelt, produziert und vertreibt Werkstoffe und Lösungen, die für die Lebensqualität von uns allen und unsere Zukunft maßgeblich sind. Sie sind allgegenwärtig in unseren Wohnräumen und unserem täglichen Leben: in Gebäuden, Verkehr, Infrastruktur und zahlreichen industriellen Anwendungen. Sie bieten Komfort, Leistung und Sicherheit und liefern Antworten auf die Herausforderungen in Bezug auf nachhaltigen Bau, Ressourceneffizienz und Klimawandel. Saint-Gobain ist in 70 Ländern tätig und beschäftigt weltweit mehr als 180.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 42,6 Milliarden Euro.

www.celltherapy.saint-gobain.com/products/cell-culture-processing-bags/vuelife-hp-series

