Nach den Kursturbulenzen der letzten Tage (und Wochen) bemüht sich die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Canopy Growth um Stabilität.

Nach den Kursturbulenzen der letzten Tage (und Wochen) bemüht sich die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Canopy Growth um Stabilität. Bislang ist der Erfolg dieses Bemühen noch eher übersichtlich.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 19.02. hieß es unter anderem „[…] Der temporäre Ausflug der Aktie in Richtung 70 CAD führte den Wert an das massive Widerstandscluster aus den Jahren 2018 und 2019 heran. Ein spektakulärer Befreiungsschlag (also ein Ausbruch über das Cluster 70 / 77 CAD) blieb der Aktie jedoch verwehrt. Mit Erreichen der 70 CAD setzten massive Gewinnmitnahmen ein. Die zuvor zurückeroberten Kursbereiche um 51,5 CAD und 55,5 CAD wurden mittlerweile wieder aufgegeben. Mit großer Vehemenz läuft die Aktie derzeit die Unterstützung bei 42,0 CAD an… Die Bewegung befindet sich unserer Einschätzung nach in einer wichtigen Phase. Der Aktie muss es im wahrsten Sinne des Wortes gelingen, einen Boden unter die Füße zu bekommen. Ein Rutsch unter die 42 CAD würde aus technischer Sicht eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 38,3 CAD offerieren. Dagegen würde ein Comeback oberhalb von 51,5 CAD und 55,5 CAD die Lage deutlich entspannen.“