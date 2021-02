DZ BANK belässt Freenet Namensaktien auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Freenet nach Jahreszahlen und Aussagen zum Ausblick auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Beides habe im Rahmen seiner Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion - ohne Modellanpassung, wie der Experte betonte. Der Dividendenvorschlag in Höhe von 1,65 Euro sei zuvor schon bekannt gegeben worden./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 12:08 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 12:27 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.