Das Bitcoin-Netzwerk benötigt sehr viel Strom: Die Schätzungen reichen von 78 bis 127 Terawattstunden (TWh) für das Jahr 2021. wallstreet:online hat mit zwei Experten zu dem Thema gesprochen.

Eine Bitcoin-Transaktion verbrauchte im vergangenen Jahr dem Statistikportal Statista zufolge 741 Kilowattstunden (kWh) Strom. Mit dieser Strommenge könnte ein sparsamer E-Autofahrer 5.181 Kilometer im Tesla Model 3 (14,3 kWh/100 km WLTP) zurücklegen. Das VISA-Netzwerk könnten mit derselben Menge Strom 497.315 Kreditkartentransaktionen durchführen.

Und wieviel Strom benötigt das gesamte Bitcoin-Netzwerk pro Jahr? Das Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) beschäftigt sich mit genau dieser Frage. Der 'Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index' errechnet dazu die benötigte Stromenge für das Bitcoin-Mining in Echtzeit und rechnet sie auf das Jahr hoch. Für 2021 liegt der errechnete Wert bei rund 127 Terawattstunden (TWh) Strom (Stand: 25.02.2021). Das ist mehr, als ganz Norwegen laut Enerdata im Jahr 2019 an Strom verbrauchte (125 TWh).