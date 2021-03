BERENBERG belässt ING GROEP N.V. auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Adrian Yanoshik

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 10,70

Kursziel alt: 8,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ING von 8,40 auf 10,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Entwicklung der Gebühreneinnahmen sollte zu steigenden Konsensschätzungen führen, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue Ausblick untermauere seine Einschätzung, dass die Bank dank ihrer Risiko- und Ertragsorientierung niedrigere Kreditverluste als die Konkurrenz verbuchen sollte. Die Bewertung werde der starken Kapitalausstattung nicht gerecht und die Aktie bleibe sein "Top Pick" unter den Bankaktien der Eurozone./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.