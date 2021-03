Berlin (ots) - ITB Berlin NOW Convention greift Herausforderungen der MICE- und

Business Travel-Branche auf - Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Lösungen

für den Weg aus der Krise - Gesamtes Programm

(https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/) des weltgrößten Think Tanks der

Reiseindustrie online verfügbar



Geschäftsreisen und der persönliche Austausch auf Tagungen und Kongressen sind

durch die Corona-Pandemie fast vollständig zum Stillstand gekommen. Wie die

Eventbranche mit den Herausforderungen der Krise umgeht, welche Rolle

Nachhaltigkeit in diesen Zeiten spielt und unter welchen Voraussetzungen der

Neustart bei Business-Reisen gelingen kann, diskutieren erfahrene Referenten und

Referentinnen im Rahmen von ITB Berlin NOW vom 9. bis 12. März 2021. Teilnehmer

der diesjährigen digitalen Messeausgabe erhalten während der Vorträge und

Diskussionsrunden bei der ITB Berlin NOW Convention fundierte Einschätzungen von

anerkannten Branchenexperten zu aktuellen Entwicklungen und Trends.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Ideen für Business Travel der ZukunftWie Geschäftsreisen in Zeiten der COVID-19-Pandemie wieder angekurbelt werdenkönnen, wird am Mittwoch, 10. März 2021 , in verschiedenen Sessions inPartnerschaft mit dem Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR) beleuchtet."Business Travel: REthink, REbuild, RElevance - the Future of Meetings & Events"lautet der Titel einer Diskussion, die sich mit den Aussichten neuerGeschäftsmodelle, technologischen Trends und deren Konsequenzen beschäftigt.Welche Entwicklungen die Geschäftsreisebranche auch in Zukunft prägen werden,erklären Michael Bourke, Manager Clinical Meeting Management Novo Nordisk, TobyFrowen, Senior Manager, Global Lead - Global Meetings Management Amgen , DanielPoulsen, Senior Content Marketing Specialist / Content Marketing andCommunications SAS Institute, René Proske, CEO Proske, Nick Pupa, CategoryManager DSM Group, und Patric Weiler, Director Strategy & Innovation Proske.Eine Prognose, wie Geschäftsreisen in Zukunft aussehen werden, gibt Stefan TolgaGumuseli, General Manager AirFrance KLM Germany. Zum Thema Innovation undDigitalisierung sprechen die Referenten Florian von Klier, Senior DirectorGlobal Innovations & Solutions bei SIXT und Vinzenz Pflanz, President CorporateSales @ SIXT, die sich in dieser Session mit der Bedeutung von Sicherheit undhöherer Flexibilität bei Geschäftsreisen auseinander setzen.Wie ein multimodaler Mobilitätsmix die Effizienz steigert und zusätzlich fürmehr Nachhaltigkeit in Unternehmen sorgt, erläutert Tim Koch, Director SalesCentral Europe FREE NOW for Business. Welche Rolle Flexibilität, Verlässlichkeit