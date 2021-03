Trotzt Merck weiter der Pandemie? Oschmann legt letzte Bilanz vor

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck ist bisher gut durch die Corona-Krise gekommen. Die florierende Laborsparte der Darmstädter bekam durch die weltweite Forschung an Corona-Impfstoffen zusätzlichen Auftrieb, während das Halbleitergeschäft ansprang und Merck in der Pharmasparte nach Jahren der Flaute wieder erfolgreiche Arzneien vorzuweisen hat. Am Donnerstag (7.00 Uhr) legt der Dax-Konzern Zahlen für das vierte Quartal und die Bilanz 2020 vor.

Die in der Corona-Krise gesenkten Jahresziele hat Merck schon mehrfach aufpoliert: Für 2020 peilt der Vorstand um Stefan Oschmann einen Umsatzanstieg auf bis zu 17,5 Milliarden Euro an (2019: 16,2 Mrd). Auch der bereinigte Betriebsgewinn soll kräftig zulegen.