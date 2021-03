DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

MOBOTIX AG: MOBOTIX erweitert das Portfolio und führt in Kooperation mit Milestone ein zusätzliches Video Management System ein



09.03.2021 / 14:39

Langmeil, März 2021 - Die MOBOTIX AG intensiviert die Zusammenarbeit mit Milestone, einem weltweit führenden Anbieter von Videomanagementsystemen. Durch die noch engere Kooperation erwarten beide Unternehmen weitere Synergien, die sich bald in einer neuen Softwarelösung namens MOBOTIX HUB widerspiegeln werden.



Zuverlässige Koordinationszentrale, auch in großen Unternehmenslösungen



Das neue Videomanagementsystem MOBOTIX HUB wird in verschiedenen Varianten erhältlich sein. Von einer Einstiegslösung für kleinere Anwendungen bis hin zur umfassenden Unternehmenslösung mit einer unbegrenzten Anzahl von Kameras, Ausfallsicherung (Failover) und einem umfangreichen Portfolio an Analysen und Integrationen.



Erweiterung des Softwareportfolios eröffnet mehr Möglichkeiten



MOBOTIX HUB ist der nächste Schritt in der dynamischen MOBOTIX-Strategie, die sich auf cybersichere High-End-Videolösungen konzentriert. Das neue System wird das aktuelle MOBOTIX Lösungsportfolio einschließlich MOBOTIX Management Center und MOBOTIX CLOUD ergänzen. "Mit dieser Lösung können wir durch die umfangreicheren Integrationsmöglichkeiten und die hohe Skalierbarkeit noch mehr Möglichkeiten für unsere Partner und Kunden erschließen", ist sich MOBOTIX CEO Thomas Lausten sicher.



„Unabhängig von den Anforderungen erhöht der Einsatz des passenden Videomanagementsystems nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern auch die Möglichkeiten der Lösung", betont MOBOTIX CTO Hartmut Sprave. „Wir können mit unseren Lösungen alle wichtigen vertikalen Märkte bedienen, die jeweils sehr unterschiedliche Anforderungen an die Funktionen und die Performance von Videosicherheitssoftware haben. Diese breite Aufstellung ist für uns als Lösungsanbieter wichtig. Nur durch Flexibilität und Vielseitigkeit können wir exakt auch die individuellsten Anforderungen unserer Kunden bedienen."



Mit den wachsenden Ansprüchen des Marktes Schritt halten



Die Videotechnologie hat sich über die reine Sicherheitsanforderung hinaus entwickelt. Die Bereitstellung von Daten zur Optimierung, Analyse, Vermarktung und Integration in andere Systeme ist heute eine alltägliche Notwendigkeit. „Als Technologieunternehmen müssen wir mit den wachsenden und sich ständig ändernden Anforderungen des Marktes Schritt halten. MOBOTIX HUB ist ein wichtiger Teil dieser Strategie, wobei wir selbstverständlich auch weiterhin die Integration mit anderen VMS-Partnern unterstützen werden, um die besten Lösungen für unsere Kunden auf Basis ihrer Präferenzen zu gewährleisten", sagt Thomas Lausten.

