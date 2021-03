Aktueller Stand der Transaktion zur Übernahme der Goldmine Kilimapesa

11. März 2021 - Papillon Holdings plc, die an der Londoner Börse notierte Investmentgesellschaft, freut sich, über den aktuellen Stand der Vereinbarung des Unternehmens mit Mayflower Capital Investments Pty Limited („Mayflower“) hinsichtlich der Übernahme der Goldmine Kilimapesa in Kenia („Kilimapesa“ oder die „Mine“) zu berichten (die „Transaktion“). Der Abschluss der Transaktion ist ein wichtiger Bestandteil des Plans des Unternehmens, durch ein Reverse Takeover die Wiederaufnahme in die Official List zu erreichen, im Standardsegment des Hauptmarktes der Londoner Börse (LSE) zu handeln und gleichzeitig eine Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse zu erlangen.