Searchlight Resources erhält frisches Kapital von Investoren.

Ohne viel Lärm hat sich Searchlight Resources Inc. (TSXV:SCLT; FRA: 2CC2) frisches Kapital in Höhe von knapp einer Million CAD von neuen Investoren besorgt. Das Unternehmen emittierte 12.333.750 Einheiten zu einem Preis von 0,08 CAD pro Aktien-Einheit ("Einheit") mit einem Gesamterlös von 986.700 CAD. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant für den Erwerb einer weiteren Stammaktie. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zwei Jahre lang zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,12 CAD.

Aktuell laufen drei Bohrungen auf dem Goldprojekt Bootleg. In den kommenden Tagen ist eine Bohrung auf dem VMS-Kupferziels Beatty South nahe Flin Flon geplant. Mit ersten Ergebnissen ist voraussichtlich schon in sechs Wochen zu rechnen, da die Bohrkerne an ein Labor in Saskatoon geliefert werden.