Gamestop (NYSE: GME) ist im Januar 2021 quasi über Nacht zu einer der populärsten und meist diskutierten Aktien geworden. Das Wertpapier des texanischen Spielehändlers wurde über das Reddit Forum „Wallstreet Bets“ kurzfristig von unter 20 US-Dollar auf 347 Dollar (Schlusskurs) gepusht, indem institutionelle Short-Seller durch ansteigende Preise gezwungen wurden, ihre Positionen zu decken und den Preis weiter zu treiben (Short-Squeeze).

Nach einem raschen Rückfall auf rund 40 Dollar begann Ende Februar eine zweite Spekulationswelle, in der gestern in der Kerze kurzfristig sogar die GME Höchstkurse (Closing) aus dem Januar übertroffen wurden. Warum ich nun begonnen habe, gegen die maßlos überteuerte Gamestop Aktie zu wetten, wie genau ich den Trade durchführe und warum ich kaum Sorge vor einem erneuten Short-Squeeze habe, erfahren Sie in diesem Artikel.