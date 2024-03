Hier geht noch mehr: Weiter explodierende Uranpreise erwartet! Cameco, enCore, Energy Fuels, Madison Metals versus Nel ASA und PlugPower

Die Kernkraft ist wieder en vogue. 53 neue Reaktoren befinden sich gerade im Bau, davon 21 in China, 8 in Indien und jeweils drei in Russland, Südkorea und der Türkei. Gerade hinsichtlich einer nahezu explodierenden Nachfrage nach CO 2 -freier Energie ist die lang verpönte Atomkraft wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Doch einfach mal auf Knopfdruck lässt sich sauberer Atomstrom nicht ad hoc produzieren, erforderlich sind Milliarden-Investitionen und eine sichere Rohstoffbezugsquelle. Das wichtige Ausgangsmaterial Uran ist aber sehr selten und äußerst knapp auf dem Planeten verteilt. Der Uran-Spot-Preis, der nach Fukushima jahrelang in einem Bereich von weniger als 20 USD je Pfund angesiedelt war, schoss bis zum Jahresende 2023 auf über 100 USD. Aktuell steht er bei 95,80 USD knapp darunter, beruhigend ist das für verantwortlichen Energiemanager stromhungriger Staaten leider nicht. Es lohnt sich ein tieferer Blick. Wo liegen die Chancen für Anleger?

Ungebrochene Uran-Nachfrage treibt den Preis

Nach einem Top bei etwa 105 USD kam es im Verlauf des Februar 2024 zu einer ersten Konsolidierung beim Uran Future-Preis. Die vor wenigen Jahren noch gut gefüllten Lager der Energieversorger sind wegen andauernder Unterkapazitäten nahezu leergefegt und der eigentlich nicht existente Uran-Spot-Markt, der ohnehin nur einen Bruchteil der Nachfrage befriedigen kann, ist längst ausgetrocknet. Die beiden größten Produzenten Kazatomprom und Cameco meldeten jüngst, dass ihre geschätzte Produktion bis in das Jahr 2025 hinein bereits ausverkauft ist. Gleichzeitig gehen aber weiter neue Kraftwerke ans Netz und stillgelegte Reaktoren befinden sich in der Wiederbelebung. Gerade zögerliche Versorger haben es versäumt, sich rechtzeitig mittels entsprechender langfristiger Lieferverträge zu binden. Nun fehlt der Brennstoff-Nachschub für die kommenden Jahre.