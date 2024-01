Was würde Warren Buffett für das Jahr 2024 kaufen? Bio- und NanoTech im Value-Check: BioNTech, CureVac, Pfizer, FendX Technologies, MorphoSys und Novo Nordisk

Ob Subventionsbetrug oder EU-Corona-Hilfen, die Pandemie ist zwar bewältigt, dennoch beschäftigt sie immer noch viele politisch Verantwortliche. Es geht darum, was aus der grassierenden Krankheit, den unkontrollierten Ansteckungen und den vielfachen Lockdowns gelernt wurde? Die Gesellschaft will dieses Thema endlich geregelt wissen, keine Einschränkungen mehr erleben und vor allem einem Staat vertrauen, der präventive Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung etabliert und nicht im Falle einer neuen Infektionswelle in totale Hektik verfällt. So stellt sich auch zum Jahresanfang 2024 die Frage: Wie ist das Gesundheitssystem heute aufgestellt, welche Lernkurve hat man die letzten Jahre wirklich durchgemacht und was wurde umgesetzt? Private Investoren haben das Thema längst für sich entdeckt und suchen nach innovativen Unternehmen, die Infektionen verhindern und Krankheiten effektiv bekämpfen. Das übergeordnete Ziel der Prävention und der geeignetsten Maßnahmen kann über Biotechnologie, Medizinprodukte oder Nanotechnologie erreicht werden. Wir präsentieren Ideen für einen wachstumsstarken Sektor.

MorphoSys – Ist der Turnaround nun vollzogen?

Das kann in einem Desaster enden. Zum Jahresende macht der Kurs der Münchener Biotech-Spezialisten MorphoSys (XETRA: MOR, WKN: 663200, ISIN: DE0006632003) einen Riesensprung. Vermutlich haben Shorties „noteingedeckt“ um die horrenden Verluste zu begrenzen. So turbulent wie in 2023 hat sich der Krebsforscher aus München selten gezeigt. Ein regelrechter Ausverkauf folgte der Präsentation der ersten Studienergebnisse zu Pelabresib und kritischen Kommentare von Analysten gab es zu Hauf. Der Kurs markierte mit 14,50 EUR ein Jahrestief, weil Experten die Wirkungsweise des neuen Medikaments gegen die Myelofibrose-Symptome frühzeitig abmoderierten. Zudem gesellten sich Zweifel, ob die Zulassung überhaupt kommen wird. Zuvor hatte man das neue Medikament bereits als neuen Blockbuster gehandelt, diese Phantasie hatte sich erst einmal erledigt.