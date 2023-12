Die Wasserstoff-Werte dürften die Verlierer-Liga an der Börse im Jahr 2023 klar anführen. Bis zu 90 % Preisrückgang haben die Titel hinter sich gelassen. Ist dieser Abschlag schon genug? Zumindest haben sich die horrenden Kurs-Buch- und Umsatz-Ratios in einen verträglicheren Bereich zurückgebildet. Leider fehlt dem gesamten Sektor immer noch die Unterstützung des privaten Sektors. Denn die öffentlichen Kassen sind leer und Klimaprojekte stellen für viele Staaten immer noch eine „Luxus-Investition“ dar. In Deutschland gibt es zumindest eine ständig steigende Öko-Steuer für fossile Brennstoffe, der Klimatransformationsfonds hingegen erhielt über das Bundes-Verfassungsgericht eine Rüge und muss auf bereits verplante 60 Mrd. EUR verzichten. Anleger sollten dennoch wachsam sein, denn genau vor 15 Monaten startete eine fulminante Rally, die den Branchen-Protagonisten zwischen 70 und 150 % Kursaufschwung bescherte. Kann sich eine solche Rally in 2024 wiederholen?

Nel ASA und Plug Power – Dauerhaft zu teuer und abverkauft

Wer den Branchentrend analysieren möchte, kommt an den Hauptprotagonisten des Sektors Nel ASA (FRA: NLLSF WKN: A0B733 ISIN: NO0010081235) und Plug Power (NASDAQ: PLUG WKN: A1JA81 ISIN: US72919P2020) nicht vorbei. Die beliebten Publikumswerte hatte über Monate großes Anlegerinteresse auf sich gezogen. An manchen Tagen wurden sie stärker gehandelt, als eine Siemens-Aktie aus dem DAX 40-Index. Nach 12-Monats-Verlusten von jeweils 70% ist das Interesse nun etwas abgeflaut. Dennoch sollten Investoren jetzt aufpassen. Am Jahresende werden schlecht gelaufene Aktien aus den Depots geschmissen, um die dort entstandenen Verluste gegen Gewinne mit anderen Aktien zu verrechnen. Das senkt in einem guten Börsenjahr wie 2023 die durchschnittliche Steuerlast. Im Januar geht das Spiel dann von Neuem los und viele Anleger erinnern sich an die verprügelten Werte des Vorjahres. Die sogenannten „Fallen Angels“ dann werden wieder gekauft.

Der norwegische Wasserstoff-Pionier Nel ASA hatte zuletzt eine operative Durststrecke zu bewältigen. Zum Reporting-Termin in Q3 war der Markt bereits auf sinkende Gewinne eingestellt. Das Umsatzplus von 121 % wurde dennoch etwas höher erwartet, was letztendlich auch weitere Kursverluste erzeugte. Als Begründung wurden unerwartete Produktionsverzögerungen genannt, denn einige Großaufträge kamen nicht rechtzeitig in die Bücher. Damit schaffte man auch nur eine Halbierung der Betriebsverluste auf 9,2 Mio. EUR. Dennoch überzeugte das Unternehmen mit einer Kasse von 321 Mio. EUR, damit lassen sich immerhin weitere 8 Quartale operativ vorfinanzieren. Eine Kapitalerhöhung auf diesem tiefen Niveau würde sicherlich auch schlecht ankommen. Wegen der verringerten Marktkapitalisierung kommt es nun auch noch zu einer Neuaufstellung des Stoxx Europe 600 ohne die Aktie von Nel. Eine solche Mitgliedschaft ist insbesondere für institutionelle Investoren wichtig. Auch gibt es jede Menge ETFs, die sich nach Indexgewichtung ständig neu ausrichten müssen. Dies induziert weitere Verkäufe und erhöhten Druck auf die Aktie. Nach dem Dezember-Verfall am 15.12.2023 wird die Umstellung vollzogen, achten sie deshalb auf das Kursverhalten in der letzten Jahreswoche. Analytisch bleibt Nel ASA mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2024e von 5 noch immer hoch bewertet und operative Gewinne werden erst nach 2026 erwartet. Eine technische Erholungsbewegung scheint aber wahrscheinlich.