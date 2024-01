DAX Ende 2023 auf Rekordniveau – Leitindex setzt sich über konjunkturelle Schwäche hinweg

Zinssenkungen in 2024 denkbar

Trotz aller Krisen erholte sich der DAX im 35. Jahr seines Bestehens in der Jahresbilanz von 2023 deutlich und verzeichnete mit +20% ein starkes Börsenjahr, das zuvor so kaum erwartet wurde. Zur Jahresmitte stieg der deutsche Leitindex bereits auf neue Höchststände, bevor im dritten Quartal Aktien deutlicher korrigierten. Eine spürbare Kurserholung zum Jahresende mit dem Ausblick auf wieder sinkende Leitzinsen setzte den DAX im Dezember erneut auf ein neues Allzeithoch mit rund 17.000 Zählern.

Mehr als zwei Drittel der 40 Aktien im DAX gewannen 2023 an Wert. Am besten entwickelten sich der in den DAX aufgestiegene Rüstungskonzern Rheinmetall mit +54%, gefolgt vom Baustoffhersteller Heidelberg Materials (+53%) sowie SAP und der erholten Adidas-Aktie (je +45%). Neben SAP konnten auch die Aktien von Siemens solide zulegen (+30%), so dass diese beiden Unternehmen zu den 100 der teuersten börsennotierten Konzernen der Welt zählen. Weltweit führend sind hier Apple vor Microsoft. Im Vorjahr war kein deutscher Konzern in den Top 100. Zu den Verlierern im DAX zählt erneut der Online-Händler Zalando (-36%). Daneben verloren auch Siemens Energy (-32%) und Bayer (-31%) deutlicher.