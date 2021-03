Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365) wächst auch im Corona-Umfeld 2020 deutlich um 15% auf einen Konzernumsatz von 388 Mio EUR – der Rohertrag erreichte 211 Mio EUR (plus 16 %). Wobei nicht alle Segmente sich dem negativen Einfluss der Lockdowns entziehen konnten. Mit einem um 10 % gestiegenen EBIT der Gruppe in Höhe von 36 Mio EUR (EBITDA 64 Mio EUR, plus 22 %) kommt man durch ein Ausnahmejahr mit einem blauen Auge. Wichtiger als die aktuellen Gewinne ist natürlich bei Hypoport die mittelfristige Prognose – man ist noch in der Investitionsphase und die Skaleneffekte der Onlineplattformen greifen je mehr Transaktionen durchgeführt werden um so stärker.