Den letzten markanten Höhepunkt markierte Sixt Leasing bei 23,42 Euro Ende 2017 und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Den vorläufigen Tiefpunkt markierte der Wert bei 9,36 Euro Mitte 2019. Nach einem erfolgreichen Abschluss eines Bodens in diesem Bereich konnte im abgelaufenen Jahr schon wieder ein Niveau von 18,96 Euro in der Spitze markiert werden. Die dynamischen Kursgewinne wurden anschließend in einem regulären Abwärtstrend auskonsolidiert, dabei erinnert der Verlauf sehr stark an eine bullische Flagge. In dieser Woche kam es schließlich zu einem ersten Ausbruchsversuch darüber, bislang allerdings ohne Erfolg. Dennoch könnte sich ein derartiges Szenario in den kommenden Tagen bei weiterem Interesse von Käufern noch durchsetzen.

Engmaschige Beobachtung notwendig

Unter technischen Aspekten ergibt sich eine verwertbare Long-Chance mit Zielen an den Jahreshochs aus 2020 bei 18,96 Euro erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb der Marke von mindestens 17,50 Euro. Mittelfristig könnte es sogar an die Verlaufshochs aus Anfang 2018 bei 20,35 Euro weiter aufwärtsgehen und somit eine harmonische Gegenbewegung auf den vorherigen Abwärtstrend etablieren. Ein Verbleib im aktuellen Abwärtstrend wäre dagegen als neutral zu bewerten, Rücksetzer zurück auf den EMA 50 bei 15,83 Euro kämen nicht überraschend. Spätestens ab 15,00 Euro sollten wieder Käufer durchgreifen, um nicht noch größere Abschläge zu riskieren.