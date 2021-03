Mensch und Maschine: Hohes Wachstum mit geringem Risiko

Bestätigt habe Mensch und Maschine schließlich auch die Prognose für 2021, die ein Gewinnwachstum um 12 bis 21 Prozent vorsehe und ein weiteres Dividendenwachstum ermöglichen solle. Diese Dynamik wolle MuM auch in den nächsten Jahren beibehalten, was die Anaylsten von SMC-Research mit Verweis auf die Prognosetreue, mit der MuM selbst in dem schwierigen Corona-Jahr überzeugt habe, für sehr glaubwürdig halten. Man habe deswegen die Einstufung der Schätzunsicherheit auf einen Punkt reduziert. Gleichzeitig habe sich das Kursziel von SMC-Research durch die Integration der letztjährigen Abschlusszahlen in das Modell geringfügig auf 63,40 Euro leicht erhöht. Angesichts des zuletzt etwas gesunkenen Kursniveaus sehen die Analysten nun wieder ein signifikantes Aufwärtspotenzial, welches in Verbindung mit der geringen Schätzunsicherheit das neue Urteil „Strong Buy“ (zuvor: Hold) rechtfertige.

