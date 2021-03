Crowdfunding-Immobilien Neuer Mietvertrag beschert Exporo-Projekt „Ärztehaus am Kurpark“ hohen Zuwachs an Anlegergeldern Gastautor: Matthias Beckh 63 | 0 | 0 19.03.2021, 09:55 | Nach 67 Tagen Fundingdauer konnte das Projekt nunmehr insgesamt 4,1, Mio. Euro einsammeln und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt von Immobilien-Crowdfundings im deutschsprachigen Raum. Nach 67 Tagen Fundingdauer konnte das Projekt nunmehr insgesamt 4,1, Mio. Euro einsammeln und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt von Immobilien-Crowdfundings im deutschsprachigen Raum. Nachdem Exporo die Anlegergemeinde am Morgen des 18.03. über einen neuen Mietvertrag mit einer Mietsteigerung von 45% informiert hat (Mieter: Arbeiterwohlfahrt), konnte da Exporo-Projekt „Ärztehaus am Kurpark“ heute einen deutlichen Zuwachs an Anlegergeldern verzeichnen. Über 320.000 Euro sind innerhalb weniger Stunden in das Projekt geflossen. Nach 67 Tagen Fundingdauer konnte das Projekt nunmehr insgesamt 4,1, Mio. Euro einsammeln und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt von Immobilien-Crowdfundings im deutschsprachigen Raum (3,0 Mio. Euro nach 67 Tagen). Das Fundingziel von 4,81 Mio. Euro wurde zu 85% erreicht. Mit dem Crowdfunding wird der Erwerb einer herrschaftlichen Villa mit angeschlossenem Geschäftshaus in zentraler Lage von Bonn finanziert. Der starke Mietermix aus verschiedenen Branchen mit bonitätsstarken Hauptmietern und der hohe, um 1 Mio. über dem Kaufpreis liegende Verkehrswert sprechen für das Projekt „Ärztehaus am Kurpark“. Exporo gibt die erwartete Gesamtrendite, mit der Anleger rechnen können, mit 6,65% p.a. an. Weitere Informationen über das neue Exporo-Projekt und die objektive Bewertung durch Crowdrating.immo erhalten Sie hier. Direkt zur Investitionsmöglichkeit auf Exporo gelangen Sie über diesen Link. Crowdrating.immo beobachtet seit Juli 2017 das Anlegerverhalten und den Fundingverlauf sämtlicher Immobilien-Crowdfundings aller sieben relevanten deutschen Plattformen. Aus mittlerweile über 10.000 Datenpunkten wird ein einzigartiges und objektives Rating („Smart Benchmark“) ermittelt, welches interessierten Investoren verdeutlicht, ob eine laufende Finanzierung ein „Anlegerliebling“ oder ein „Ladenhüter“ ist. Dadurch erhalten interessierte Investoren wertvolle Hinweise für Ihre Anlageentscheidungen. Crowdrating.immo stellt dieses Rating kostenlos zur Verfügung.



